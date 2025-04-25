В Москве состоялась церемония возложения цветов к памятной плите "Дух Эльбы"

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Церемония возложения цветов к памятной плите "Дух Эльбы" состоялась в пятницу в Музее Победы на Поклонной горе.

Мероприятие посвящено исторической встрече воинов-союзников антигитлеровской коалиции. В этот день 80 лет назад на реке Эльба пожали друг другу руки бойцы 1-го Украинского фронта Красной армии, которым командовал маршал Конев, и солдаты 1-й армии США.

В 1995 году в честь 50-летия Победы на Поклонной горе в Москве был установлен памятник "Дух Эльбы". В том же году на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном был открыт памятный знак "Дух Эльбы".

В акции приняли участие официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, и. о. директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Кирилл Михайлов, советник президента ПАО "Транснефть" Георгий Каптелин, заместитель министра энергетики России Шереметцев Эдуард, президент Фонда памяти полководцев Победы, дочь маршала Ивана Конева Наталия.

Участники смогли ознакомиться с выставкой архивных фотографий, посмотреть театрализованную постановку студентов МГУ и принять участие в высадке кустов сирени.