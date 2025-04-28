В мае изменится расписание электричек семи направлений МЖД

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В мае изменится график движения некоторых пригородных поездов Киевского, Горьковского, Павелецкого, Белорусского, Савеловского, Рижского и Курского направлений Московской железной дороги, четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4, D4) и аэроэкспрессов, сообщили в МЖД.

"Расписание некоторых пригородных поездов Киевского, Горьковского, Павелецкого, Белорусского, Савеловского, Рижского и Курского направлений МЖД изменится в мае в связи с развитием инфраструктуры на станциях "Беговая" и "Железнодорожная", строительством нового остановочного пункта "Петровско-Разумовская", ремонтно-путевыми работами на перегонах "Павловский Посад" - "Фрязево", "Бирюлево" - "Товарная" - "Домодедово", - говорится в сообщении.

На станциях "Железнодорожная" и "Купавна" будут проводиться работы по обновлению программного обеспечения системы управления движением. На участке "Москва-Рижская" - "Подмосковная" продолжится строительство двухпутного путепровода для развития городской дорожной сети.

Технологические "окна" на станции "Беговая" назначены с 1:00 1 мая до 1:30 5 мая. На период работ будет поочередно приостанавливаться движение поездов по путям, предназначенным для следования поездов МЦД-4.

На участках "Павловский Посад" - "Фрязево", "Купавна" - "Железнодорожная" работы будут проводиться с 00:20 1 мая до 0:35 5 мая, в те же часы 8-12 мая. В этот период движение на участках организуется в реверсивном режиме. В связи с этим в расписание пригородных электропоездов внесены существенные корректировки. В частности, поезда МЦД-4 станут курсировать из "Апрелевки" до "Солнечной" и обратно, а из "Железнодорожной" до "Поклонной" и обратно, интервалы движения будут увеличены, отмечается в сообщении.

Электрички дальних маршрутов - до Владимира, Петушков - станут отправляться и прибывать на станции "Площадь трех вокзалов" и "Нижегородская".

Кроме того, у некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, ряд электричек выведены из расписания.

В течение месяца на строящемся остановочном пункте "Петровско-Разумовская" в интервале с 1:10 до 5:30 продолжится монтаж фасадов конкорса, а на участке "Москва-Рижская" - "Подмосковная" с 2:00 до 5:00 - строительство путепровода. На время работ движение поездов организуется в реверсивном режиме, что также отразится на расписании пригородных поездов, сообщили в МЖД.

На перегоне "Бирюлево-Товарная" - "Домодедово" продолжится капитальный ремонт первого главного пути с 2:20 3 мая до 2:20 5 мая, в те же часы 10-12, 17-19,24-26, 26-28, 31 мая-1 июня. На время работ движение на участке организуется по соседнему пути в обе стороны. В связи с этим внесены существенные изменения в расписание пригородных поездов, в том числе аэроэкспрессов.

В частности, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, ряд поездов временно выведен из расписания. У аэроэкспрессов увеличится интервал движения до одного часа. На участке "Домодедово" - "Аэропорт-Домодедово" назначено 16 пар дополнительных поездов, уточняется в сообщении.