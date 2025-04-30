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Кратковременный дождь ожидается в среду в Москве

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию в связи с дождем, который прогнозируется в среду в Москве.

"Сегодня ожидается облачная погода, местами возможен кратковременный дождь (...) Будьте внимательны за рулем. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в среду.

Там отмечается, что в связи с коротким рабочим днём вечерний разъезд начнётся раньше - около 16:00. В дептрансе рекомендуют выезжать до него или отложить поездку на более позднее время.

Москва
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