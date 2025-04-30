Ливень с грозой и сильным ветром ожидаются в четверг в Москве

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта советует в четверг, 1 мая, автомобилистам использовать городской транспорт из-за сильного дождя с грозой.

"Рекомендуем для поездок использовать городской транспорт. По прогнозу синоптиков, завтра в течение дня в Москве ожидаются ливень с грозой и сильный ветер до 16 м/с", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в среду.

В дептрансе рекомендуют автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких ускорений и торможений, не отвлекаться на телефон во время движения, а также не парковать автомобиль вблизи деревьев и шатких конструкций.