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График движения поездов на МЦД-4 изменится с 1 по 4 мая

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Расписание движения поездов на Московском центральном диаметре МЦД-4 изменится с 1 по 4 мая, говорится на сайте правительства Москвы в четверг.

"С 1 по 4 мая существенно изменится расписание движения поездов на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) и пригородных станциях Нижегородского направления. Это связано с капитальным ремонтом на центральном участке, обновлением платформы Железнодорожная, а также обустройством транспортной инфраструктуры у станции Мещерская", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что на Калужском направлении поезда проследуют по маршруту Апрелевка - Переделкино и в обратном направлении с остановками Апрелевка, Победа, Крекшино, Санино, Кокошкино, Толстопальцево, Лесной Городок, Внуково, Мичуринец, Переделкино.

"Для поездок в центр пассажиры смогут пользоваться поездами до Киевского вокзала, которые будут курсировать каждые 20-30 минут с остановками Апрелевка, Переделкино, Очаково (1 и 2 мая) и Аминьевская", - уточняется в сообщении.

Кроме того, с 1 по 4 мая составы не будут останавливаться на станциях Солнечная (в сторону центра), Мещерская и Матвеевская, а 3 и 4 мая - на платформе Очаково. Пассажирам рекомендуют пользоваться наземным транспортом, сообщается в релизе.

"На участке от станции Поклонная до Площади Трех Вокзалов интервалы поездов увеличат до одного часа, а сквозное движение ограничат. Составы в обе стороны будут следовать по одному пути: 1 и 2 мая - по пути на платформу Железнодорожная, а 3 и 4 мая - на станцию Апрелевка", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что на Нижегородском направлении поезда в сторону Апрелевки проследуют укороченными маршрутами от и до станций Нижегородская, Курская и Площадь Трех Вокзалов.

"Для поездок до платформ Калужского направления пассажирам рекомендуют доехать до Площади Трех Вокзалов, перейти на станцию "Комсомольская" Кольцевой линии метро и добраться до "Киевской", откуда отправляются пригородные поезда Калужского направления. Кроме того, можно добраться до платформы Нижегородская, перейти на станцию "Нижегородская" Большой кольцевой линии метро и доехать до Аминьевской, где есть пересадка на поезда в сторону Апрелевки", - поясняется в сообщении.

Там уточняется, что на участке от станции Железнодорожная до Площади Трех Вокзалов интервалы движения увеличат до 15 минут. Возможны и перерывы длительностью до 40 минут.

"На платформе Железнодорожная также изменены пути отправления. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять информацию на станционных табло перед выходом на посадку. Проезд на поездах дальнего пригорода в зоне МЦД-4 оплачивается по тарифу Московских центральных диаметров. Горожанам и гостям столицы рекомендуют планировать поездки заранее", - говорится в сообщении.

МЦД-4
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