Поиск

Жителей Москвы предупредили о возможном дожде, снеге и сильном ветре

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - По прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу, 2 мая, в Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, говорится в сообщении на сайте правительства города.

Отмечается, что сильный ветер сохранится и днем 2 мая.

"Главное управление МЧС России по городу Москве рекомендует жителям и гостям столицы быть внимательными и осторожными, не оставлять детей без присмотра на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями", - уточняется в сообщении.

Автомобилистам посоветовали снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, таких как обгоны, перестроения, опережения, а также парковать машины вдали от деревьев.

"При возникновении аварийных ситуаций следует звонить по телефонам: 101 или 112", - говорится в сообщении.


Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В "Шереметьево" преступная группа из полицейских и таксистов похищала деньги у участников СВО

Полиция Москвы усилит меры против неразрешенных запусков беспилотников

Ливень с грозой и сильным ветром ожидаются в четверг в Москве

Ливень с грозой и сильным ветром ожидаются в четверг в Москве

В Москве умерший за рулем водитель столкнулся с двумя автобусами

Жаркой погоды в Москве на майские праздники не ожидается

Жаркой погоды в Москве на майские праздники не ожидается

Уличные парковки в Москве в майские праздники будут бесплатными

Холодная погода ожидается в Москве в последние пять дней апреля

Заморозки прогнозируются в ближайшие три дня в Москве и Подмосковье

Уиткофф встретился в Москве с Дмитриевым

При взрыве в Балашихе был убит замначальника главка Генштаба ВС РФ

При взрыве в Балашихе был убит замначальника главка Генштаба ВС РФ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6294 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне129 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов203 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });