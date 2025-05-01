Жителей Москвы предупредили о возможном дожде, снеге и сильном ветре

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - По прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу, 2 мая, в Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, говорится в сообщении на сайте правительства города.

Отмечается, что сильный ветер сохранится и днем 2 мая.

"Главное управление МЧС России по городу Москве рекомендует жителям и гостям столицы быть внимательными и осторожными, не оставлять детей без присмотра на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями", - уточняется в сообщении.

Автомобилистам посоветовали снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, таких как обгоны, перестроения, опережения, а также парковать машины вдали от деревьев.

"При возникновении аварийных ситуаций следует звонить по телефонам: 101 или 112", - говорится в сообщении.



