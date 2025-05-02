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В Москве открыта пешеходная галерея между станциями "Текстильщики" БКЛ и "фиолетовой" ветки

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии пешеходной галереи между станциями "Текстильщики" Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий метро.

"Мост длиной 140 м проходит над Люблинской улицей и железнодорожными путями второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2). Благодаря ему можно быстро пересесть между двумя линиями", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

По его словам, ширина пешеходной зоны почти 8 м - в часы пик здесь смогут проходить больше 16 тыс. пассажиров.

"Чтобы было удобно спускаться в метро, установили восемь эскалаторов. Повесили больше 50 инфракрасных обогревателей - даже в холодное время года в галерее будет тепло", - отметил мэр.

Собянин напомнил, что работа проходила в семь этапов, чтобы не доставлять дополнительные неудобства жителям и не перекрывать улицы и пути МЦД-2.

Москва Сергей Собянин БКЛ Текстильщики Люблинская улица МЦД-2 Таганско-Краснопресненская линия
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