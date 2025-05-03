Движение в центре и на юго-востоке Москвы изменится 3 мая из-за репетиции парада Победы

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Ограничения движения на нескольких улицах в центре и на юго-востоке столицы будут действовать 3 мая в связи с подготовкой к параду Победы, в местах перекрытий будет запрещена парковка, на время будут закрыты некоторые пешеходные переходы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, 3 мая с 22:30 нельзя будет проехать по улицам Серафимовича, Большая Полянка, Новый Арбат, Воздвиженке, Моховой, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной, 1-й и 2-й Брестским. Движение будет перекрыто и на Новинском бульваре, Боровицкой площади, Большом и Малом Каменных мостах. Открывать дороги начнут по мере прохождения колонны. До 03:00 4 мая здесь также нельзя будет припарковаться.

С 16:30 до 19:00 движение транспорта будет ограничено в Проектируемом проезде № 3502 и Шоссейном проезде, на улицах Земляной вал, Марксистской, Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой-Каретной, Большой Садовой и Садовой-Кудринской. Нельзя будет проехать по Волгоградскому проспекту от Люблинской до Абельмановской улицы, Таганской площади, Новинскому бульвару. Ограничения коснутся Садового кольца на участке от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады, Маяковского тоннеля и Оружейного переулка. До 03:00 4 мая на этих улицах будет действовать запрет на парковку.

В связи с проведением мероприятий временно изменится схема движения в районе Таганской площади. В частности, с 16:30 3 мая до 03:00 4 мая будет организовано двустороннее движение на участках Таганской улицы от улицы Рогожский вал до Товарищеского переулка, в переулке Маяковского, Марксистском переулке, а также на участке улицы Александра Солженицына от Таганской площади до улицы Станиславского.

С 17:30 до окончания мероприятия нельзя будет проехать по Тверской, 1-й Тверской-Ямской и Моховой улицам. Ограничения затронут улицы Охотный ряд, Балчуг, Большую Никитскую, Болотную, Садовническую, Солянку и Петровку. Движение закроют также на центральных набережных, таких как Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Болотная, Садовническая и Кадашевская.

С 22:00 до окончания мероприятия будет перекрыто движение на Тверском бульваре, а также на Страстном бульваре от Тверской улицы до Нарышкинского проезда и в Большом Путинковском переулке от улицы Малая Дмитровка до Тверской. Припарковаться на этих участках нельзя будет до 03:00 4 мая.

С 23:30 до окончания мероприятия будет закрыто движение по Большому и Малому Каменным мостам, улицам Воздвиженке, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, 1-й и 2-й Брестским, Садовой-Каретной, Садовой-Спасской, Садовой-Черногрязской, Марксистской, Большая Полянка, Новый Арбат и Земляной вал. Нельзя будет проехать по Волгоградскому проспекту от Абельмановской до Люблинской улицы, а также по Оружейному переулку, Проектируемому проезду № 3502 и Шоссейному проезду. Запрет на парковку будет действовать до 03:00 4 мая.

Помимо этого, временно закроют некоторые подземные пешеходные переходы. С 17:30 до окончания мероприятия нельзя будет спуститься в переходы на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Тверской улицы. С 22:00 до окончания мероприятия будут недоступны переходы на участке Садового кольца от станции метро "Маяковская" до улицы Новый Арбат и на Новом Арбате.

Две парковки на Новом Арбате (№ 9005 и № 9015) приостановят работу 3 мая.

Москвичей просят заранее планировать маршрут с учетом ограничений.

Маршруты наземного транспорта

Как сообщили в столичном департаменте транспорта, 3 мая с 15:10 до конца мероприятия меняются маршруты наземного транспорта в центре Москвы, с 15:40 до конца мероприятия - маршруты на юго-востоке Москвы. В дептрансе просят пассажиров пользоваться станциями метро и Московскими центральными диаметрами (МЦД).

С 16:00 до 19:00 и с 23:00 до конца перекрытий в столице не будут ходить трамваи между метро "Пролетарская" и Абельмановской Заставой. Трамваи в это время поедут по измененным маршрутам.

Каршеринг, такси и электросамокаты

В связи с подготовкой парада вносятся изменения в работу каршеринга и такси - проезд в зонах движения военной техники будет закрыт. Ограничение действует на время проведения мероприятий.

Изменения также касаются работы сервиса городского проката: начать и завершить аренду электросамокатов и велосипедов в зонах проведения мероприятия будет нельзя.