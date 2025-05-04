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Аэропорт Внуково возобновил работу

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Внуково, сообщил в воскресенье представитель Росавиации Артем Кореняко.

"В аэропорту Внуково в 10:30 по Москве сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в своем телеграм-канале.

В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс во Внуково, говорится в сообщении.

Внуково Росавиация
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