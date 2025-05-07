"Аэрофлот" на фоне ограничений отменил в среду более 50 рейсов из Москвы

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" отменил в среду 52 рейса из Москвы и еще 54 рейса в направлении столицы, следует из онлайн-табло компании.

Задержано суммарно более 140 рейсов из/в Москву, запланировано с вылетом по расписанию - более 280.

Речь идет о собственных рейсах "Аэрофлота" из/в "Шереметьево", а также рейсах его дочерней компании "Россия", выполняемых под кодом SU из "Внуково".

В связи с временными ограничениями работы "Шереметьево" в среду (вводились с 1:00 до 5:30 мск) часть рейсов "Аэрофлота" была перенаправлена на запасные аэродромы или задержана на вылет, сообщала ранее компания. Возможны вынужденные отмены или объединения некоторых рейсов. Пассажирам отмененных рейсов предложена возможность перебронирования на другие или полный возврат стоимости билетов.

О вынужденной отмене рейсов из-за ограничений воздушного движения в Центральной России на фоне атаки беспилотников сообщали и другие авиакомпании, в том числе "Победа" и S7.