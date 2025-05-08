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Дептранс Москвы сообщил о возможных ситуативных ограничениях на станциях метро 9 мая

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В столичном департаменте транспорта предупредили о возможных ситуативных ограничениях на вход и выход пассажиров на станции "Парк Победы" 9 мая, также ограничения возможны и на других станциях метро.

"На станции "Парк Победы" в течение дня возможны ситуативные ограничения на вход и выход. Также возможны ситуативные ограничения на других станциях мосметро по требованию полиции. Будьте внимательны, соблюдайте правила пользования метро и требования сотрудников", - говорится в сообщении дептранса.

Кроме того, 9 мая с 5:30 и до окончания перекрытий станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии будут работать только на вход и пересадку, а "Библиотека имени Ленина" - только на пересадку.

Москва
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