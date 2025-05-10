Поиск

Проект бесплатных экскурсий с гидами в 2025 году охватит 100 районов Москвы

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Проект бесплатных экскурсий с гидами, созданный в рамках программы "Мой район", в текущем году охватит сто районов города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В этом году количество районов увеличится до 100, летом в их число войдут Ховрино, Некрасовка, Строгино, Щербинка, Москворечье-Сабурово, Марьино, Войковский, Нижегородский, Проспект Вернадского и другие", - написал он в личном блоге в субботу.

Для того, чтобы заново познакомить москвичей с городскими районами, столичные власти в рамках программы "Мой район" создали проект бесплатных экскурсий - более 1 тыс. прогулок по московским паркам, набережным, улицам и переулкам, напомнил мэр.

"С 2022 года прошло уже около 600 экскурсий, к которым присоединились более 35 тыс. человек. География проекта постоянно расширяется. Вначале он охватывал всего 20 районов, в 2024 году - уже 77", - отметил Собянин.

По словам мэра, в проекте участвуют ведущие гиды Москвы, каждый из которых обладает авторским стилем. Среди них - историки, музыканты и актеры.

Москва Сергей Собянин Мой район
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В центре Москвы открывается движение после Парада Победы

Росавиация сообщила о стабилизации обстановки в аэропортах московского региона

80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Погода в Москве в День Победы будет холодной

Кремлевскую набережную и ряд улиц в центре закроют для движения утром 9 мая

Аэропорт Шереметьево возобновил работу

Ограничена работа аэропорта "Домодедово"

Си Цзиньпин прибыл в Москву

Движение в Москве открыто после временных ограничений

"Аэрофлот" на фоне ограничений отменил в среду более 50 рейсов из Москвы

В Москве 7 и 9 мая введут ограничения для такси, каршеринга и электросамокатов

В Москве 7 и 9 мая введут ограничения для такси, каршеринга и электросамокатов
Хроники событий
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана58 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне183 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6345 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2251 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });