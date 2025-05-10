Проект бесплатных экскурсий с гидами в 2025 году охватит 100 районов Москвы

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Проект бесплатных экскурсий с гидами, созданный в рамках программы "Мой район", в текущем году охватит сто районов города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В этом году количество районов увеличится до 100, летом в их число войдут Ховрино, Некрасовка, Строгино, Щербинка, Москворечье-Сабурово, Марьино, Войковский, Нижегородский, Проспект Вернадского и другие", - написал он в личном блоге в субботу.

Для того, чтобы заново познакомить москвичей с городскими районами, столичные власти в рамках программы "Мой район" создали проект бесплатных экскурсий - более 1 тыс. прогулок по московским паркам, набережным, улицам и переулкам, напомнил мэр.

"С 2022 года прошло уже около 600 экскурсий, к которым присоединились более 35 тыс. человек. География проекта постоянно расширяется. Вначале он охватывал всего 20 районов, в 2024 году - уже 77", - отметил Собянин.

По словам мэра, в проекте участвуют ведущие гиды Москвы, каждый из которых обладает авторским стилем. Среди них - историки, музыканты и актеры.