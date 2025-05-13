В школах Москвы 17 мая пройдет день открытых дверей для поступающих в десятые классы

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В московских школах 17 мая впервые пройдет день открытых дверей, девятиклассники и родители смогут узнать о шести направлениях предпрофессиональных классов - от инженерных до медиаклассов, сообщила журналистам заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Около четверти всех стобальников - выпускники предпрофессиональных классов. 17 мая мы впервые проведем день открытых дверей, чтобы девятиклассники и их родители могли узнать о преимуществах такого формата обучения, увидеть современные учебные пространства, в том числе медицинские, инженерные и IT-лаборатории", - сказала Ракова.

Она отметила, что учеба в предпрофессиональных классах дает множество возможностей - от экскурсий на площадки московских предприятий до работы над проектами и исследованиями в ведущих вузах страны. "Так, школьники проходят комплексное обучение по принципу "школа - колледж - вуз - индустриальный партнер". Такой подход уже доказал свою эффективность: он помогает московским старшеклассникам не только более осознанно выбрать профессию, но и получить высокий результат на экзаменах", - пояснила заммэра.

Более трети столичных старшеклассников учатся в инженерных, IT, медицинских, психолого-педагогических, предпринимательских и медиаклассах, это около 44 тысяч школьников, сообщила она. Предпрофессиональные классы открыты в 70% московских школ.