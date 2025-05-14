В Москве запустили платформу с вакансиями для соискателей пенсионного возраста

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Проект для москвичей старшего возраста "Московское долголетие" и портал Работа.ру запустили новый сайт с вакансиями для соискателей пенсионного возраста. Об этом сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы

"Московское долголетие" и портал Работа.ру запустили совместный проект для жителей 55+. Здесь собраны предложения по поиску работы специально для кандидатов старшего возраста. Вакансии с гибким графиком или на удаленке", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в среду.

На сайте действует сервис "карьерный консультант", который сам рассылает резюме. "Есть обучающие видео, статьи и инструкции о том, как подключить сервис "карьерный консультант" – всё, чтобы вы чувствовали себя уверенно на каждом этапе", - отмечается в сообщении.