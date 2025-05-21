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Начат ремонт на участке Ленинградского шоссе

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Столичные городские службы приступили к работам по замене асфальтобетонного покрытия на Ленинградском шоссе, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Работы будут преимущественно выполняться в ночное время с частичным перекрытием движения, говорится в сообщении.

Ремонт будет производится на участке от МКАД до квартала Кирилловки города Химки, он связывает город с аэропортом. "В целом шоссе является частью федеральной автомобильной дороги М10 и европейского автомобильного маршрута E105. На северо-восток от Ленинградского шоссе отходит Международное шоссе в направлении аэропорта Шереметьево", - говорится в релизе.

Пресс-служба комплекса напоминает, что предыдущий ремонт асфальтобетонного покрытия проводился здесь в 2020 году.

Ленинградское шоссе Москва Международное шоссе
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