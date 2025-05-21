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Движение на МЦД-3 изменится в конце недели

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - График движения поездов на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3, D3) изменится 23, 24 и 25 мая в связи с проведением путевых работ, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"Вечером после 20:00 23 мая до конца выходных изменится движение поездов на D3. (...) Изменения связаны с проведением путевых работ на участке от Останкино до Митьково", - говорится в сообщении.

На Ленинградском направлении возможно увеличение интервалов движения поездов до 30 минут. Кроме того, сокращен режим работы последних поездов: последний поезд с "Зеленограда-Крюково" до "Ипподрома" отправится в 23:42.

На Казанском направлении возможно увеличение интервалов движения поездов до 20 минут.

На станции "Митьково" интервал движения поездов увеличен до 40 минут.

Кроме того, сокращен режим работы поездов: последний поезд в сторону "Зеленограда-Крюково" отправится в 00:12, в сторону "Ипподрома" - в 00:43.

МЦД Москва МЦД-3
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