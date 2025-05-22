В Москве Садовое кольцо будут частично перекрывать по ночам для замены асфальта

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Москве на Садовом кольце начали обновлять асфальтовое покрытие из-за износа верхнего слоя и образования колеи; дорожные работы проводят ночью, в местах ремонта частично перекрывают движение, сообщает портал мэрии.

Работы идут на Новинском бульваре от Поварской улицы до станции метро "Смоленская". Здесь задействуют 140 человек и 82 единицы техники. Асфальт на этом участке меняли в 2020 году.

В этом сезоне также обновят дорожное полотно на улицах Земляной вал, Садовой-Каретной, Садовой-Спасской, на Зубовском и Смоленском бульварах, Самотечной эстакаде, Крымском мосту и других отрезках Садового кольца.

Замену асфальта проводят в несколько этапов. Сначала фрезой снимают существующее покрытие, ремонтируют смотровые колодцы и дождевую канализацию. Затем мастера укладывают новое полотно и наносят разметку, отмечается в сообщении.

Садовое кольцо включает в себя более 30 объектов улично-дорожной сети, а также пять тоннелей, три эстакады и четыре моста. На его улицах расположены важные объекты, в том числе памятники архитектуры, истории и культуры. Три из семи сталинских высоток находятся на магистрали. Помимо этого, на участках Садового кольца разместились административные здания, бизнес-центры и другие ключевые объекты городской инфраструктуры.