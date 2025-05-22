Аэропорты Московского региона обслуживают рейсы в плановом режиме

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы в плановом режиме, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы в плановом режиме, в рамках актуализированного суточного расписания", - написал он в своем телеграм-канале.

По данным на 20:00, в аэропортах московского региона задержаны на срок более двух часов 11 рейсов, добавил он.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских рейсов.



