Неисправность или перегрузка электропроводки могли привести к пожару в ТЦ в Королеве

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - По факту пожара, произошедшего в воскресенье в торговом центре в подмосковном Королеве, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

"Следователем следственного отдела по г. Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшего возгорание в торговом центре города Королев (ч. 1 ст. 219 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность или перегрузка электропроводки.

В свою очередь, прокуратура Московской области сообщила, что взяла под контроль установление причин возгорания.

Пожар возник днем в городском округе Королев, улица Дзержинского дом 23/2, в торговом центре "Пионер", сообщает МЧС РФ. В 16:21 возгорание локализовано на площади 250 кв. м. Люди эвакуированы из здания.