Ограничения снова введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов снова введены с 20:25 в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил в воскресенье пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сбит уже шестой за день беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы.

Ограничения уже вводились в воскресенье в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".