Более 100 человек получили гранты в сфере культуры и искусства в Москве

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Более 100 учеников творческих школ и колледжей стали лауреатами грантов в сфере культуры и искусства, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Определены лауреаты грантов в сфере культуры и искусства. Это 103 ученика творческих школ и колледжей", - написал он в своем телеграм-канале вечером в субботу.

По информации Собянина, в 2025 году было принято более 2,5 тыс. заявок на 34 номинации в области музыкального, театрального, художественного и хореографического искусства. Кроме того, в этом году был расширен круг соискателей: подать заявки могли учащиеся федеральных и частных ученных заведений столицы, имеющих лицензию на ведение творческой образовательной деятельности.

Премия вручается каждый год ученикам от семи до 20 лет. С 2024 года призовой фонд составляет 12,3 млн руб.