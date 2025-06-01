Гроза и дождь ожидаются в Москве в воскресенье

Фото: Артур Новосильцев/агентство "Москва"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Столичный комплекс городского хозяйства предупредил о возможной грозе и дождях в воскресенье в Москве.

"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице местами ожидаются гроза, кратковременный дождь, усиление ветра с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы комплекса.

В столичном главке МЧС, в свою очередь, сообщили, что кратковременный дождь, гроза и усиление ветра ожидаются местами в Москве "в ближайший час с сохранением до 20:00 часов 01 июня".

В ведомстве рекомендовали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.