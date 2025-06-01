Трубу прорвало на улице Ярцевская в столичном Кунцеве

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства работают над ликвидацией скопления воды по улице Ярцевская в районе Кунцево на западе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства.

"Вытекание воды на трубопроводе, образовавшееся в результате проведения гидравлических испытаний, по адресу ул. Ярцевская 25к2 локализовано. Городские службы выполняют необходимые работы по ликвидации скопления воды", - отмечается вы сообщении.

В комплексе напомнили, что сразу после окончания отопительного сезона начинается подготовка к следующему осенне-зимнему периоду. В частности, проводятся гидравлические испытания, во время которых отдельные участки трубопроводов по очереди выводят из эксплуатации и повышают в них давление, чтобы проверить состояние коммуникаций, что позволяет выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации.