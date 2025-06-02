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Более 400 издательств примут участие в фестивале "Красная площадь" с 4 по 7 июня

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Более 400 издательств со всей России примут участие в XI книжном фестивале "Красная площадь" у стен Кремля с 4 по 7 июня, гостей ждут более 600 мероприятий, сообщил директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев.

"И мы постараемся все основные события, конечно же, либо записать, либо пустить в прямом эфире (...) в сети интернет", - сказал Григорьев, который является замглавы оргкомитета мероприятия, на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, в этом году сохранена вся композиция фестиваля.

"Он пройдет на 14 площадках. Единственное нововведение - это то, что мы добавили шатер "Поэзия". Так получилось, что в литературе мы реагируем на происходящие события медленно, мы долго ждем длинных текстов - романов и повестей, а поэты реагируют первыми. Поэтому в этом году прямо у Спасской башни мы приготовили шатер поэзии, который в течение четырех дней даст возможность всем любителям поэзии увидеть, услышать и познакомиться с поэтами страны", - сказал Григорьев.

Он напомнил, что на фестивале, кроме шатров, есть две сцены: одна - у храма Василия Блаженного, вторая - рядом с Государственным историческим музеем. "Здесь будут происходить ежедневно, можно сказать, от рассвета до заката программы лучших музыкальных коллективов, театров", - сказал Григорьев.

Замглавы оргкомитета добавил, что на фестивале также по традиции будет несколько тематических шатров, в том числе детской литературы, региональных издательств, антикваров и букинистов.

XI Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет у стен Кремля с 4 по 7 июня.

Фестиваль проходит при поддержке Минцифры России.

Красная площадь
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