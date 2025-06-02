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В Москве на участке внешней стороны ТТК скорость ограничат до 60 км/ч из-за частых аварий

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Скоростной режим на участке внешней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) от Ленинградского проспекта до Звенигородского шоссе изменится с 80 км/ч до 60 км/ч с 16 июня из-за высокой аварийности, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Скоростной режим станет единым для этого отрезка ТТК. "Так водители смогут проезжать трассу в одном темпе, число "невнимательных" штрафов за превышение уменьшится, количество ДТП станет меньше", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в понедельник.

Кроме того, на участке добавлена дополнительная полоса на Хорошёвской эстакаде за счет переразметки - вместо трех полос на участке до Звенигородского шоссе теперь четыре полосы.

В дептрансе пояснили, что на этом интенсивном отрезке из-за превышения скорости и резких маневров за три года произошло больше 25 аварий с пострадавшими. Это также влияло на скорость потока на ТТК.

Москва ТТК ДТП
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