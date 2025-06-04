В Москве открыли первый детский сад, построенный по модульной технологии

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Первый детский сад, построенный по модульной технологии, открылся в Москве, говорится в среду в телеграм-канале мэра столицы Сергея Собянина.

Согласно сообщению, такие здания собирают как конструктор: сверхкрупные модули доставляют на площадку и монтируют за короткие сроки. Значительная часть производственного цикла проходит на заводе, что позволяет гарантировать качество объекта. Важное преимущество таких зданий заключается в прочности и высокой степени готовности сразу после производства модулей.

"Для возведения надземной части нового сада на 300 мест в Измайлове понадобилось 114 модулей - их установили всего за две недели. Для сравнения: обычно этот этап строительства занимает от 6 до 9 месяцев. Таким образом, благодаря инновационным технологиям удалось сократить сроки возведения объекта, абсолютно сохранив качество", - заявил Собянин.

Сад рассчитан на 12 групп и оборудован всем необходимым: медицинский блок, блок для службы охраны, пищеблок, физкультурный и музыкальный залы.