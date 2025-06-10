Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский не обслуживают рейсы

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Ограничения на обслуживание рейсов введены в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, сообщили в Росавиации в ночь на вторник.

"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Внуково (код ИКАО: UUWW), Домодедово (UUDD) и Жуковский (Раменское; UUBW) и Шереметьево (UUEE)", - говорится в сообщении.

Ранее аналогичные ограничения ввели в аэропортах Тамбова и Калуги.