Движение на Измайловском шоссе в Москве затруднено на 1,5 км из-за массового ДТП

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Движение затруднено в Москве на Измайловском шоссе из-за массовой аварии с участием шести автомобилей, сообщили в столичном департаменте транспорта во вторник.

"На Измайловском шоссе в районе дома 71 произошло ДТП с участием шести автомобилей. (...) Движение в районе ДТП затруднено на 1,5 км. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале дептранса во вторник.

На месте аварии работают городские оперативные службы.

В пресс-службе ГИБДД Москвы позднее сообщили, что в результате массовой аварии пострадал один человек.