Суд в Москве приговорил к 24 годам стрелявшего в полицейских мужчину

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд приговорил к 24 годам лишения свободы фигуранта резонансного дела об убийстве и покушении на убийство полицейских Андрея Демина, сообщили в столичной прокуратуре во вторник.

"Мосгорсуд признал 36-летнего Андрея Демина виновным по п. "е" ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 223 (незаконное изготовление огнестрельного оружия), ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что первые семь лет он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть наказания - в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вынесен с учетом позиции прокурора Москвы Максима Жука, который поддерживал гособвинение и запрашивал такой срок для подсудимого.

Суд также удовлетворил гражданский иск отца погибшего на общую сумму 5 млн рублей, добавили в ведомстве.

6 июня 2024 года Демин на почве личной неприязни застрелил из самодельного оружия своего знакомого - системного администратора, 34-летнего москвича Константина Балишанского.

Скрываясь с места происшествия, стрелок открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, которые его задерживали. В ходе перестрелки Демин был тяжело ранен.