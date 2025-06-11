В Китай-городе выход №11 станции метро "Площадь Революции" закроют на 8 месяцев

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В центре Москвы выход №11 станции "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии метро будет закрыт с 16 июня на восемь месяцев из-за строительных работ рядом с вестибюлем, сообщили в Департаменте транспорта города.

Выход № 11 находится в Богоявленском переулке Китай-города, примерно напротив Богоявленской церкви. Пока этот выход будет закрыт, там отремонтируют вестибюль.

Дептранс просит пассажиров пользоваться выходом №10 на площади Революции, а также станциями метро, расположенными рядом.