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В Москве появились электробусы нового поколения

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Дюжина электробусов нового поколения вышли на улицы Москвы, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"12 электробусов нового поколения вышли на улицы столицы. Они будут курсировать по маршрутам 384 и 384к - от Савёловского до Белорусского вокзала и станции метро "ЦСКА. (...) Всего в этом году в город придут 400 таких электробусов"- написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил мэр, уникальность электробусов нового поколения в более прочной конструкции, увеличенной технологичности сборки и стойкости корпуса к коррозии. "Для удобства посадки и высадки пассажиров сред‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ние и задние двери теперь открываются наружу, не занимая место в салоне. Площадка для колясок и велосипедов стала шире на 15%. Появилось место для ручной клади. Климатическая система - еще эффективнее, количество электроотопителей увеличили с 5 до 8", - сообщил Собянин.

По его словам, новый электробус полностью оборудован для комфортного проезда маломобильных граждан. Предусмотрены откидная аппарель у средних дверей, специальное место для колясок и кнопка вызова водителя.

Кроме того, в электробусе увеличено пространство рабочего места, количество и диапазон регулировок водительского сиденья, появился "электронный" ручной тормоз.

В настоящее время в Москве свыше 2 350 электробусов обслуживают больше 200 городских маршрутов.

Москва Сергей Собянин Белорусский вокзал Савеловский вокзал ЦСКА
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