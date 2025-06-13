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В Москве усилят контроль за парковкой мотоциклистов

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Московская автодорожная инспекция (МАДИ) начнет усиленное патрулирования мест парковки мотоциклистов, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы в пятницу.

"С 16 июня инспекторы МАДИ впервые выйдут в усиленный патруль по парковке мотоциклистов. Особое внимание уделим Трубной площади, откуда поступает наибольшее количество жалоб на мотоциклистов", - говорится в сообщении.

"Там водители часто оставляют мотоциклы под запрещающими знаками", - уточняется в сообщении.

В нем ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌подчеркивается, что "правила дорожного движения действуют для всех. Нарушители получают штраф 4,5 тыс. рублей".

"Неправильно припаркованные мотоциклы создают помехи для пешеходов на тротуарах и переходах, а также затрудняют водителям доступ к парковкам. Это может увеличить риск ДТП, поэтому инспекторы будут уделять особое внимание Трубной площади и другим улицам. Мы призываем мотоциклистов быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения", - приводятся в сообщении слова главы департамента Максима Ликсутова.

Москва МАДИ
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