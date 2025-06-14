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Новая пересадка появится между станциями "Ботанический сад" МЦК и метро

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Новый вестибюль появится на станции Московского центрального кольца (МЦК) "Ботанический сад", он свяжет платформу с одноименной станцией Калужского-Рижской линии столичного метро, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Создаем новую пересадку между МЦК и метро на станции Ботанический сад (...) Построим здесь второй вестибюль МЦК. С платформ появится спуск в подземный терминал, который будет интегрирован с метро. На платформе установим лифты. Пересадка станет в четыре раза короче, а выход №7 - свободнее", - написал он в своем телеграм-канале.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​Собянин отметил, что станция МЦК "Ботанический сад" - одна из самых популярных, в среднем в рабочий день здесь совершается больше 28 тыс. поездок. "Больше половины из них - с пересадками из метро. Для этого нужно пройти по улице. Приняли решение улучшить пересадку", - добавил мэр.

Кроме того, благодаря новому вестибюлю в районе появится сквозной переход под железной и автомобильной дорогами, который свяжет жилые кварталы со стороны улицы Снежной и проезда Серебрякова с Проектируемым проездом №911 и улицей Вильгельма Пика. Подземный вестибюль соединят также с торговым центром.

Москва Сергей Собянин МЦК Ботанический сад
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