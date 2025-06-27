Поиск

Прохладная погода сохранится в Москве до конца июня

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Умеренно прохладная погода продержится в Москве до конца июня и в первый день июля, в предстоящие выходные днем воздух прогреется до плюс 23, но в понедельник и вторник вновь похолодает до плюс 16 - плюс 18, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Умеренно прохладная погода продержится в Москве до конца месяца. И даже 1 июля тоже будет умеренная прохладная погода на всей европейской территории России, поскольку циркуляция существенно, к сожалению, не меняется", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что "последняя пятидневка июня будет прохладной, в среднем температура будет ниже нормы на 3 - 4 градуса".

Согласно прогнозу, как уточнил Вильфанд, в пятницу и в субботу погода в Москве будет комфортная и без осадков. В пятницу днем - плюс 17 - плюс 19 градусов, в субботу - плюс 20 - плюс 22.

"В воскресенье прогнозируется плюс 21 - плюс 23, но небольшой дождь не исключается. А потом очередное понижение температуры, уже опять плюс 16 - плюс 18 в понедельник. И такая же температура во вторник, по области максимальная температура опустится даже до плюс 15 - плюс 16", - сказал Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Роспотребнадзор разрешил купание в пяти зонах отдыха в Москве

Роспотребнадзор разрешил купание в пяти зонах отдыха в Москве

Московский монорельс завершит работу 28 июня

Московский монорельс завершит работу 28 июня

Сбит один беспилотник, летевший на Москву

Депздрав Москвы сообщил о четырех пострадавших при пожаре на севере города

Пожар на севере Москвы привел к гибели человека

Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Военная операция на Украине

Сбит второй за утро беспилотник, летевший на Москву

Две трети месячной нормы осадков могут выпасть в Москве до конца рабочей недели

Две трети месячной нормы осадков могут выпасть в Москве до конца рабочей недели
Военная операция на Украине

Собянин сообщил об отражении атаки двух летевших на Москву БПЛА

В Москве с начала проката самокатов заблокировали 30 тыс. аккаунтов несовершеннолетних

В Москве с начала проката самокатов заблокировали 30 тыс. аккаунтов несовершеннолетних
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6616 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана395 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ57 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });