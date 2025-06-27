Прохладная погода сохранится в Москве до конца июня

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Умеренно прохладная погода продержится в Москве до конца июня и в первый день июля, в предстоящие выходные днем воздух прогреется до плюс 23, но в понедельник и вторник вновь похолодает до плюс 16 - плюс 18, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Умеренно прохладная погода продержится в Москве до конца месяца. И даже 1 июля тоже будет умеренная прохладная погода на всей европейской территории России, поскольку циркуляция существенно, к сожалению, не меняется", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что "последняя пятидневка июня будет прохладной, в среднем температура будет ниже нормы на 3 - 4 градуса".

Согласно прогнозу, как уточнил Вильфанд, в пятницу и в субботу погода в Москве будет комфортная и без осадков. В пятницу днем - плюс 17 - плюс 19 градусов, в субботу - плюс 20 - плюс 22.

"В воскресенье прогнозируется плюс 21 - плюс 23, но небольшой дождь не исключается. А потом очередное понижение температуры, уже опять плюс 16 - плюс 18 в понедельник. И такая же температура во вторник, по области максимальная температура опустится даже до плюс 15 - плюс 16", - сказал Вильфанд.