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Направление из Москвы в Плёс открыто на автовокзале "Центральный"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Автобусы начали ежедневно ходить по новому регулярному маршруту "Москва - Плёс" от столичного автовокзала "Центральный", сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Автобусы отправляются ежедневно в 06:30 от автовокзала "Центральный".

"Автовокзалы Москвы активно развивают сообщение между столицей и регионами. Запуск рейсов в Плёс позволит улучшить транспортную доступность двух городов", - отметили в пресс-службе.

Автовокзал "Центральный" расположен в многофункциональном комплексе "Щелковский" рядом с одноименной станцией метро.

Москва Плёс
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