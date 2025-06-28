Уголовное дело возбуждено в связи с крушением легкомоторного самолета в Подмосковье

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Гибель четырех человек в результате крушения спортивного самолета в Подмосковье будет расследоваться в рамках дела о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, сообщили в субботу в Западном межрегиональном управлении на транспорте (ЗМСУТ) СКР.

"По факту крушения легкомоторного самолета с людьми на борту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушения правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц)", - говорится в сообщении в телеграм-канале ЗМСУТ.

По предварительным данным ведомства, "крушение произошло при выполнении пилотом фигуры высшего пилотажа (бочка) и столкновения с землей".

"Предварительно установлено, что днем 28 июня 2025 года недалеко от деревни Паново в Московской области произошло крушение легкомоторного воздушного судна ЯК-18Т, на борту которого, предварительно, находилось четыре человека. В результате крушения никто не выжил", - заявили в ЗМСУТ.

Там добавили, что вылет осуществлен с аэродрома Северка без согласования.

О трагедии ранее сообщили в пресс-службе областного управления МЧС РФ, по данным которой самолет ЯК-18Т вылетел с аэродрома Северка в Коломне и разбился в поле в районе деревни Паново.