Пять человек пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Москве

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В результате столкновения легкового автомобиля и машины скорой помощи пострадали пять человек, трое из них госпитализированы без серьезных травм, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"В результате ДТП пострадали пять человек, трое из них госпитализированы без серьезных травм, два человека от госпитализации отказались. Пациентов в машине скорой не было", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что машина скорой помощи следовала по главной дороге, не нарушая правил дорожного движения. "Столкновение произошло с легковым автомобилем, выезжающим со второстепенной дороги, не по вине водителя скорой помощи", - уточнили в департаменте.

Ранее в СМИ появилась информация о ДТП с участием скорой помощи на Калужском шоссе рядом с Троицком.