Мосгорсуд ужесточил приговор таксисту, вытолкавшему инвалида из машины

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Прокурор добился назначения реального срока в виде лишения свободы таксисту, отказавшемуся взять пассажира-инвалида с применением насилия, сообщили в столичной прокуратуре.

Ранее нижестоящий суд Москвы приговорил 23-летнего жителя Ростовской области к принудительным работам, однако прокуратура обжаловала это решение и добилась реального срока в виде 2 лет колонии общего режима.

Инцидент произошёл в районе Тихорецкого бульвара. Женщина вызвала такси через приложение для поездки с сыном-инвалидом I группы, страдающим заболеванием опорно-двигательной системы.

Прибывший водитель, отказался везти клиента, грубо выражаясь в адрес пассажиров. Он применил физическую силу к инвалиду-колясочнику, вытолкал его из машины, а затем выбросил вещи: инвалидное кресло, сумку с вещами и ноутбук, после чего скрылся с места происшествия.