В Москве задержан мошенник, обманувший 20 человек на 30 млн рублей

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Москве задержали мошенника, обманувшего 20 человек на 30 млн рублей, сообщили в МВД РФ.

Злоумышленника задержали сотрудники регионального Управления по борьбе с киберпреступлениями совместно с оперативниками уголовного розыска УМВД России по Твери.

На его след вышли после его встречи с очередной жертвой, которой стала пенсионерка из Твери. Предварительно мошенники звонили женщине в мессенджер, представляясь сотрудниками силового ведомства. Обманным путём телефонные аферисты убедили женщину поехать в Москву, встретиться там с человеком, которому необходимо передать денежные сбережения якобы для дальнейшего декларирования.

Пенсионерка дважды передавала деньги курьерам, в общей сложности женщина отдала мошенникам 4 050 000 рублей.

Задержанный 27-летний житель Воскресенска доставлен в Тверь. Он сознался в содеянном. На его счету 20 человек, отдавших не менее 30 млн рублей.

Заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

Задержанный переведен в СИЗО. Решается вопрос об аресте, ему грозит до 10 лет лишения свободы.