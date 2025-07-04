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Собянин сообщил об увеличении населения Новой Москвы в 3,5 раза

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Население Новой Москвы за 13 лет выросло почти в 3,5 раза до 810 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"1 июля 2012 года к столице присоединились Троицкий и Новомосковский округа общей площадью 148 тыс. гектаров. За эти годы в них население выросло почти в 3,5 раза - до 810 тысяч человек", - написал он в Telegram.

За 13 лет в Новой Москве построили и ввели 37,4 млн кв. м недвижимости, в том числе 28,3 млн кв. м жилья, было создано порядка 300 тысяч рабочих мест. Также было построено более 210 социальных объектов, в их числе многопрофильный клинический центр "Коммунарка" и первая очередь кинопарка "Москино".

Мэр также назвал Новую Москву одной из крупнейших площадок, где активно проводится реновация. "Сейчас здесь проектируется и строится девять жилых комплексов, а под заселение передано уже восемь. Один из них находится в Троицке на Городской улице. Он состоит из двух домов на 736 квартир с улучшенной отделкой. (...) В новостройку переедут порядка 1,2 тысячи жителей девяти старых домов", - сообщил Собянин.

Как отметил мэр, 1 сентября 2025 года на территории ЖК "Саларьево парк" откроет свои двери новый корпус школы №2094 на 1 150 детей.

В Ватутинках завершилась реконструкция здания культурного центра, он откроется 1 августа.

Коммунарка Москино Сергей Собянин Новая Москва Москва Ватутинки
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