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В Подмосковье в ДТП с маршруткой погибли два человека, восемь пострадали

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Зарайском округе Подмосковья у деревни Новоселки столкнулись маршрутка и легковой автомобиль, два человека погибли, еще восемь пострадали, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

"В результате ДТП пострадали десять человек, в том числе семь детей. Двое пострадавших погибли, еще восемь человек в настоящее время находятся в больницах Минздрава Московской области", - говорится в сообщении.

Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое, еще пяти - средней степени тяжести.

Глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко сообщил, что авария произошла ночью. По его данным, на месте погиб один из детей. Позднее от травм умер водитель легковой BMW, которая столкнулась с автобусом.

По факту в управлении СК по Московской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 26-летний водитель легкового автомобиля совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом. Это произошло на 18-м километре автодороги "Луховицы — М-5 "Урал" — Зарайск", сообщила областная прокуратура. Среди пострадавших - водитель микроавтобуса. Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ДТП.

Минздрав Подмосковье Новоселки Зарайский округ
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