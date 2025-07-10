Поиск

Жара слегка отступит в Москве в понедельник

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Ослабление жары прогнозируется в Москве и Подмосковье с понедельника, температура понизится до плюс 25 - плюс 30 градусов, резкого спада жары не ожидается, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"До конца недели в Москве будет жарко и без осадков. Ослабление жары начинается на следующей неделе - с понедельника. Я бы не сказал, что речь идет о похолодании, но ослабление жары прогнозируется", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в понедельник и во вторник, по прогнозам, в московском регионе будет плюс 25 - плюс 30 градусов. Такая температура будет не на 7-8 градусов выше нормы, как на этой неделе, а на 3-4 градуса.

По словам Вильфанда, жара будет отступать от Москвы постепенно. "Мы очень внимательно следит за тем, как после такой жары наступает понижение температуры. Если будет резкое понижение - это очень опасное явление погоды. Если будет холодный фронт приближаться медленно, тогда ничего страшного", - добавила она.

Новой волны жары также не ожидается, уточнил Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва жара
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Подмосковье в ДТП с маршруткой погибли два человека, восемь пострадали

Аэропорт Шереметьево возобновил работу

Аэропорт Шереметьево возобновил работу

Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников, летевших на Москву

Бензин на столичных заправках активно дорожает третью неделю подряд

В Москве до воскресенья продлили "оранжевый уровень" погодной опасности

В Москве до воскресенья продлили "оранжевый уровень" погодной опасности

Жара до плюс 35 градусов прогнозируется в Московском регионе до конца недели

Силы ПВО сбили шесть беспилотников, летевших в направлении Москвы

Синоптики пообещали москвичам на следующей неделе жару выше 30 градусов

Более 150 рейсов отменено за сутки в "Шереметьево" из-за ограничений

Более 150 рейсов отменено за сутки в "Шереметьево" из-за ограничений

Возгорание произошло в ТЦ "Метрополис" в Москве

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6696 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });