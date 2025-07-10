Жара слегка отступит в Москве в понедельник

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Ослабление жары прогнозируется в Москве и Подмосковье с понедельника, температура понизится до плюс 25 - плюс 30 градусов, резкого спада жары не ожидается, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"До конца недели в Москве будет жарко и без осадков. Ослабление жары начинается на следующей неделе - с понедельника. Я бы не сказал, что речь идет о похолодании, но ослабление жары прогнозируется", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в понедельник и во вторник, по прогнозам, в московском регионе будет плюс 25 - плюс 30 градусов. Такая температура будет не на 7-8 градусов выше нормы, как на этой неделе, а на 3-4 градуса.

По словам Вильфанда, жара будет отступать от Москвы постепенно. "Мы очень внимательно следит за тем, как после такой жары наступает понижение температуры. Если будет резкое понижение - это очень опасное явление погоды. Если будет холодный фронт приближаться медленно, тогда ничего страшного", - добавила она.

Новой волны жары также не ожидается, уточнил Вильфанд.