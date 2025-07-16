Режим работы входа на станции метро "Новокузнецкая" изменится в часы пик с 17 июля

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Режим работы станции "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии московского метрополитена меняется в часы пик с 17 июля в связи с ремонтом эскалатора: утром будет работать только выход из метро, вечером - только вход, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"С 17 июля на станции "Новокузнецкая" меняется режим работы в часы пик. Ограничения связаны с ремонтом эскалатора. Своевременный ремонт инфраструктуры необходим для безопасных поездок", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в среду.

Дептранс рекомендует пользоваться пересадкой через станцию "Третьяковская" Калининской и Калужско-Рижской линий.

Так, согласно инфографике, опубликованной в сообщении, в утренние часы пик вход будет осуществляться через станцию метро "Третьяковская" и пересадку, выход - как обычно, а в вечерние часы пик выход - через пересадку и станцию "Третьяковская", вход как обычно.