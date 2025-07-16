Поиск

Режим работы входа на станции метро "Новокузнецкая" изменится в часы пик с 17 июля

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Режим работы станции "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии московского метрополитена меняется в часы пик с 17 июля в связи с ремонтом эскалатора: утром будет работать только выход из метро, вечером - только вход, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"С 17 июля на станции "Новокузнецкая" меняется режим работы в часы пик. Ограничения связаны с ремонтом эскалатора. Своевременный ремонт инфраструктуры необходим для безопасных поездок", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в среду.

Дептранс рекомендует пользоваться пересадкой через станцию "Третьяковская" Калининской и Калужско-Рижской линий.

Так, согласно инфографике, опубликованной в сообщении, в утренние часы пик вход будет осуществляться через станцию метро "Третьяковская" и пересадку, выход - как обычно, а в вечерние часы пик выход - через пересадку и станцию "Третьяковская", вход как обычно.

метро Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Месячная норма осадков выпала в нескольких районах Москвы

Месячная норма осадков выпала в нескольких районах Москвы

В Москве из-за ливня местами перекрыто движение и пробки достигли 5 баллов

Около четверти месячной нормы осадков выпало в центре Москвы

Движение по внешней стороне МКАД на востоке Москвы перекрыто из-за ливня

Виновник ДТП на Бережковской набережной арестован на два месяца

Виновник ДТП на Бережковской набережной арестован на два месяца

В Москве побит установленный 122 года назад температурный рекорд

В Москве побит установленный 122 года назад температурный рекорд

Сбившему пешеходов на Бережковской набережной водителю предъявили обвинение

Поезда на D3 в область не будут останавливаться на Левобережной с 19 июля

Жителей Москвы предупредили о возможных дожде, грозе и граде в субботу

Жителей Москвы предупредили о возможных дожде, грозе и граде в субботу

Введены временные ограничения в аэропортах "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6745 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости395 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе435 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2300 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });