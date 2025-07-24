В Москве перекрывали движение на Садовом кольце у Новинского бульвара

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Москве на время перекрывали движение на внешней стороне Садового кольца, у дома 11 по Новинскому бульвар. сообщил Департамент транспорта столицы.

"Движение временно перекрыто на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара, дом 11, съезд на улицу Новый Арбат. Объезд через Комсомольский проспект", - говорилось в сообщении.

Также было перекрыто движение на Можайском шоссе у дома 4, корпус 1 по направлению в центр, а также на внешней стороне Третьего транспортного кольца на съезде на Кутузовский проспект по направлению в область.

Десять минут спустя Дептранс сообщил, что движение восстановлено.