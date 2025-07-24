В мэрии Москвы отметили сокращение числа погибших в ДТП в 2025 году на треть

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Москве в первом полугодии 2025 года количество погибших в ДТП сократилось на 32% в годовом измерении, в три раза стало меньше погибших детей, сообщил Департамент транспорта со ссылкой на анализ Центра организации дорожного движения.

"Количество ДТП снизилось на 7%. В 2024 году за январь-июнь случилось 3 981 ДТП, а в 2025 году за тот же период - 3 715", - говорится в сообщении.

В этот период в 2024 году погибли в ДТП 147 человек, в 2025 году - 100.

Аварийность снижается по нескольким ключевым типам ДТП: на 47% стало меньше погибших при наездах на стоящие автомобили, на 46% - в столкновениях, на 23% - при наездах на пешеходов.