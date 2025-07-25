В новой Москве на выходные закроют участок красной ветки метро

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В новой Москве 26-28 июля изменится схема движения в связи с подготовкой к открытию электродепо "Столбово", сообщили в столичном департаменте транспорта. Не будет движения на Сокольнической лини метро между станциями "Саларьево" и "Потапово", там запустят бесплатные компенсационные автобусы КМ.

Они будут ходить с 5:20 утра до 2 часов ночи с остановками на станциях: "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" (только в сторону "Потапово"), "Новомосковская" и "Потапово". Дептранс запустит около 100 автобусов большого класса, интервал составит от 1 минуты.

Чтобы автобусы следовали без задержек, будет временно изменена схема дорожного движения.

Появятся выделенные полосы на участках: Саларьевский спуск, возле метро "Филатов Луг", на Калужском шоссе у остановки "Метро Ольховская", у метро "Новомосковская" и перед проспектом Куприна. Кроме того, будет ограничено движение по одной полосе в Саларьевском проезде, на улице Краснулинская и в боковом проезде Филатовского шоссе. Левые повороты будут запрещены на улице Саларьевская.

Помимо этого, будет запрещена стоянка на улице Саларьевский Спуск возле Красулинской улицы, улице Саларьевская, съезде с Саларьевской улицы на Филатовское шоссе, в боковом проезде Филатовского шоссе у метро "Прокшино", съезде с Калужского шоссе на трассу Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, проспекте Куприна возле метро "Потапово", дублёре трассы Солнцево-Бутово-Варшавского шоссе перед съездом на улицу Александры Монаховой, а также съездах к ЖК "Дзен-кварталы".

В эти дни маршрут 109 будет продлен до метро "Саларьево"; автобусы МЦ2 до Миграционного центра в Сахарове пойдут от метро "Саларьево" вместо метро "Прокшино".

В дептрансе также рекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами: Троицкой линией; автобусами до метро "Саларьево", "Корниловская" и "Теплый Стан; другими маршрутами наземного транспорта.