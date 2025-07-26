Один из входов станции "Ленинский проспект" рыжей ветки метро закрыт до 12:00

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Вход/выход №2 станции "Ленинский проспект" Калужско-Рижской линии столичного метрополитена будет закрыт 26 июля до 12:00 из-за работ в вестибюле, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"Утром 26 июля будет закрыт выход №2 станции "Ленинский проспект". Пожалуйста, пользуйтесь выходом №1", - сообщается в телеграмм-канале департамента.

Согласно инфографике, представленной дептрансом, вход/выход будет закрыт до 12:00 в связи с работами в вестибюле.