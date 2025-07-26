Движение ограничат в районе Лужников 26 июля из-за концерта Агутина

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Движение в районе Большой спортивной арены "Лужники" в Москве будет временно ограничено 26 июля в связи с проведением концерта, сообщили в столичном департаменте транспорта.

В частности, движение будет закрыто с 08:00 до окончания мероприятия на съезде с улицы Хамовнический вал на улицу Доватора.

С 20:00 до окончания концерта не будет движения на участках улиц: Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-я Фрунзенская, Ефремова, Трубецкая и в Проектируемом проезде № 2309 от улицы Усачева до улицы Доватора.

На некоторых участках с 00:01 26 июля до окончания концерта будет запрещена парковка.

Кроме того, 26 июля с 07:45 до конца мероприятия автобусы м5, м6, 220, с249, с263, с755 не будут заезжать к метро "Спортивная" Сокольнической линии. "Ласточки" на Московском центральном кольце будут курсировать до 22:30 с минимальным четырехминутным интервалом движения.

По данным из открытых источников, 26 июля в "Лужниках" состоится сольный концерт заслуженного артиста РФ Леонида Агутина.