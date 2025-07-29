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Дом возле памятника "Ополченцы Москвы" защитят от агрессивных осадков

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Дом 1968 года постройки в районе Щукино защитят от агрессивного воздействия осадков в ходе его капремонта, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы (ФКР).

"В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда проводится комплекс мероприятий, направленный на восстановление дома № 54 на улице Народного Ополчения. После подготовительного комплекса работ будет произведена гидрофобизация кирпичных стен. Эта передовая технология позволяет надежно защитить фасад от агрессивного воздействия атмосферных осадков. Плоскости покрываются тончайшей невидимой глазу пленкой, которая выдерживает перепады температур", - говорится в сообщении.

Одиннадцатиэтажный жилой дом был построен в 1968 году по индивидуальному проекту. Структура фасада асимметрична и состоит из нескольких объемов. Недалеко от дома находится памятник "Ополченцы Москвы" скульптора О.С. Кирюхина и архитектора А.П. Ершова.

Напомним, что в столичную программу капремонта включено более 29,7 тыс. домов общей площадью свыше 307 млн. квадратных метров, в которых запланирован ремонт более 420 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов зданий, замена свыше 117 тыс. лифтов.

Щукино ФКР
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