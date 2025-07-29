В районе Красной площади закроют движение 2 августа из-за праздника Ильин день

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы сообщил об ограничении движения в районе Красной площади 2 августа в связи с проведением праздника Ильин день.

"2 августа в связи с проведением праздника "Ильин день" закроют движение для транспорта в районе Красной площади", - сообщается в телеграм-канале департамента во вторник.

Движение будет временно закрыто с 6:00 до 13:00 на улице Ильинка от Новой площади до дома 5 по Красной площади.

На участке ограничений также будет запрещена парковка с 00:01 2 августа до окончания мероприятия.



